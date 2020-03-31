В Сингапуре на время пандемии отменили сборы за проезд по платным дорогам

СИНГАПУР, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Сингапура объявило о временной отмене сборов за проезд по большинству платных дорог в городе-государстве для поддержки населения в период пандемии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министра-координатора по вопросам инфраструктуры, министра транспорта Кху Бун Вана.

"С 6 апреля на большинстве участков городских магистралей будет отменена плата практически в любое время суток", - отметил глава ведомства. По его словам, "в некоторых местах сборы будут снижены примерно в два раза - до 1 сингапурского доллара ($0,70)". Вместе с тем министр призвал жителей Сингапура "не пересаживаться массово на частные автомобили и по-прежнему пользоваться услугами общественного транспорта".

Местные автомобилисты должны оплачивать проезд по скоростным магистралям, при въезде в центр, при проезде в туннелях. Стоимость зависит от времени суток и составляет в среднем 2 сингапурских доллара ($1,4).

В республике зафиксировано 879 случаев заражения коронавирусом, трое умерли. Еще в начале февраля власти повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы, подразумевающий полный карантин в городе-государстве. Одновременно правительство закрыло страну для въезда иностранцев, а также установило обязательное социальное дистанцирование, умышленное нарушение которого грозит штрафом в размере $7 тыс. и (или) лишением свободы на срок до шести месяцев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.