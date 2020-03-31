{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре на время пандемии отменили сборы за проезд по платным дорогам

Министр транспорта Кху Бун Ван также отметил, что "в некоторых местах сборы будут снижены примерно в два раза" - до $0,7

СИНГАПУР, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Сингапура объявило о временной отмене сборов за проезд по большинству платных дорог в городе-государстве для поддержки населения в период пандемии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министра-координатора по вопросам инфраструктуры, министра транспорта Кху Бун Вана.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 6 апреля на большинстве участков городских магистралей будет отменена плата практически в любое время суток", - отметил глава ведомства. По его словам, "в некоторых местах сборы будут снижены примерно в два раза - до 1 сингапурского доллара ($0,70)". Вместе с тем министр призвал жителей Сингапура "не пересаживаться массово на частные автомобили и по-прежнему пользоваться услугами общественного транспорта".

Местные автомобилисты должны оплачивать проезд по скоростным магистралям, при въезде в центр, при проезде в туннелях. Стоимость зависит от времени суток и составляет в среднем 2 сингапурских доллара ($1,4).

В республике зафиксировано 879 случаев заражения коронавирусом, трое умерли. Еще в начале февраля власти повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы, подразумевающий полный карантин в городе-государстве. Одновременно правительство закрыло страну для въезда иностранцев, а также установило обязательное социальное дистанцирование, умышленное нарушение которого грозит штрафом в размере $7 тыс. и (или) лишением свободы на срок до шести месяцев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Бишкеке из-за угрозы коронавируса запретили собираться группами более трех человек
Также в столице Киргизии "запрещена деятельность всех компаний и организаций", кроме тех, которые задействованы в "процессе жизнеобеспечения города"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС