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СМИ: Twitter заблокировал несколько аккаунтов духовного лидера Ирана

Некоторое время спустя аккаунты Али Хаменеи на английском и персидском языках были разблокированы, однако доступ к остальным страницам по-прежнему запрещен

ТАСС, 31 марта. Социальная сеть Twitter во вторник заблокировала несколько аккаунтов руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, доступ к страницам иранского духовного лидера в Twitter на английском, арабском, персидском и языке урду был приостановлен. Некоторое время спустя аккаунты Хаменеи на английском и персидском языках были разблокированы, однако доступ к остальным страницам по-прежнему запрещен.

Страница Хаменеи в Twitter на русском языке работает.

Теги
ИранХаменеи, Али
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