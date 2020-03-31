СМИ: Twitter заблокировал несколько аккаунтов духовного лидера Ирана

ТАСС, 31 марта. Социальная сеть Twitter во вторник заблокировала несколько аккаунтов руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, доступ к страницам иранского духовного лидера в Twitter на английском, арабском, персидском и языке урду был приостановлен. Некоторое время спустя аккаунты Хаменеи на английском и персидском языках были разблокированы, однако доступ к остальным страницам по-прежнему запрещен.

Страница Хаменеи в Twitter на русском языке работает.