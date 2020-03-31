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Парки "Россия - моя история" опубликуют более 300 онлайн-материалов

Среди заявленных мероприятий на эту неделю - виртуальная экскурсия по экспозиции "Рюриковичи"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники мультимедийных парков "Россия - моя история", закрытых для посещения из-за ситуации с коронавирусом, подготовили для публикации в интернете более 300 материалов по тематикам комплексов. Среди них виртуальные экскурсии по выставкам, цикл лекций о Великой Отечественной войне и политические анекдоты, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов, курирующего работу парков.

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"Нас часто спрашивают, где можно найти материалы с экспозиций наших парков - а парков "Россия - моя история" уже 21! Но до недавнего времени найти их в интернете было невозможно - они попросту не публиковались. Но когда очные экскурсии из-за сложившейся ситуации были временно прекращены, сотрудники исторических парков подготовили материалы различного формата", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что найти фильм или инфографику с выставок можно на странице любого исторического парка в социальной сети Instagram. Более того, составлена "программа передач" на объединенном сайте парков "Россия - моя история". Все эти материалы являются авторскими разработками коллективов проекта.

"Каждый из парков готовит свои активности онлайн, сейчас парки заявили в программу мероприятий 153 мероприятия. Но работа еще продолжается - всего их будет более 300. Фактически получилась общероссийская программа по истории, которая охватывает большое количество тем и включает в себя интерактивные формы работы, мини-сериалы, юмористический блок, работу с посетителями, несмотря на карантин, - например, наши экскурсоводы отвечают на вопросы посетителей и помогают школьникам готовиться к ЕГЭ. С недавнего времени начал функционировать специальный раздел для педагогов, где можно найти методические материалы по использованию возможностей парков для проведения уроков", - отметил собеседник.

Среди заявленных мероприятий на эту неделю лига исторических шуток, виртуальная экскурсия по экспозиции "Рюриковичи", где можно узнать о первой династии российских монархов, рассказ о чуме в истории России, лекция археозоолога "Укек. О чем рассказали кости животных" об исследованиях золотоордынского городища под Саратовом. Ежедневно одно или несколько событий посвящены Великой Отечественной войне: например, лекция о воздушных сражениях над Кубанью, где произошла самая крупная воздушная битва войны, видеообзор о подготовке Берлинской операции и видеоэкскурсия с элементами театрализации и игры "Вещь-мешок".

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.

О коронавирусе

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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