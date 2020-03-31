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Пандемия коронавируса нового типа

В Приамурье будут обследовать на коронавирус всех граждан из групп риска

Анализы будут брать у граждан дома

ТАСС, 31 марта. Власти Амурской области приняли решение об обследовании на новый коронавирус условно здоровых граждан из группы риска, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Принято решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований). К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Забор анализов будет производиться на дому. Поликлиники заранее поставят в известность жителей области из группы риска, связавшись с ними по телефону. Забор материала будут производить бригады сотрудников в специальных костюмах, масках, перчатках.

"Если вдруг тест будет положительным - с таким пациентом немедленно свяжутся и спецтранспортом отвезут в изолятор для проведения лечения. Но вообще результат анализа, конечно, можно будет узнать в поликлинике, о сроках проведения исследования сообщат заранее", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой.

Накануне в Амурской области был подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Молодая женщина, у которой подтвердился диагноз, прилетела из Марокко через Москву. Она добросовестно соблюдала режим самоизоляции и была госпитализирована при появлении признаков заболевания, ее состояние удовлетворительное.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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