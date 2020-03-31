В Приамурье будут обследовать на коронавирус всех граждан из групп риска

ТАСС, 31 марта. Власти Амурской области приняли решение об обследовании на новый коронавирус условно здоровых граждан из группы риска, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Принято решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований). К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Забор анализов будет производиться на дому. Поликлиники заранее поставят в известность жителей области из группы риска, связавшись с ними по телефону. Забор материала будут производить бригады сотрудников в специальных костюмах, масках, перчатках.

"Если вдруг тест будет положительным - с таким пациентом немедленно свяжутся и спецтранспортом отвезут в изолятор для проведения лечения. Но вообще результат анализа, конечно, можно будет узнать в поликлинике, о сроках проведения исследования сообщат заранее", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой.

Накануне в Амурской области был подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Молодая женщина, у которой подтвердился диагноз, прилетела из Марокко через Москву. Она добросовестно соблюдала режим самоизоляции и была госпитализирована при появлении признаков заболевания, ее состояние удовлетворительное.