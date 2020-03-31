Фонд Потанина запускает конкурс для социальных НКО с грантовым фондом на 500 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина запускает во вторник конкурс "Новое измерение" с грантовым фондом в 500 млн рублей. Он направлен на поддержку социальных НКО, которые работают с пожилыми, малоимущими и другими незащищенными группами населения, рассказали ТАСС в пресс-службе фонда.

Ранее в фонде сообщили ТАСС, что глава "Норникеля" Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций. На эти средства Благотворительный фонд Потанина и запускает новые конкурсы для поддержки НКО.

"В рамках масштабной инициативы Владимира Потанина по поддержке некоммерческих организаций в период нестабильности Фонд запускает новый конкурс "Новое измерение" с грантовым фондом в 500 млн рублей. Конкурс направлен на поддержку системообразующих социальных НКО и призван оказать им институциональную помощь в период кризиса, а также сохранить и укрепить устойчивость российского некоммерческого сектора в долгосрочной перспективе", - рассказали в пресс-службе.

В конкурсе могут участвовать НКО, от деятельности которых зависит качество жизни наиболее уязвимых социальных групп - пожилых, малоимущих, лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей. "Конкурс "Новое измерение" позволит организациям-победителям успешно преодолеть этап нестабильности, избежать сокращения своей деятельности, а также совершить перезагрузку, укрепляя потенциал для долгосрочного развития", - добавили в фонде.

Максимальный размер гранта для одной организации составляет 10 млн рублей. Полученные средства должны быть использованы в течение 12 месяцев и могут быть направлены на сохранение команды и привлечение дополнительных специалистов, укрепление организационно-технического потенциала учреждения, а также формирование у сотрудников навыков работы в изменившихся условиях. Также социальные НКО, заинтересованные в долговременной финансовой устойчивости, смогут сформировать или пополнить свои целевые капиталы на полученные грантовые средства.

Благотворительные фонды под угрозой

"Одними из первых жертв кризиса стали благотворительные организации. Мы видим, что только на нашем сайте за март 20 000 пожертвований не прошли по причине отсутствия средств на картах. Помимо этого, в конце марта мы зафиксировали серьезное снижение ежедневных сборов. В такой же ситуации оказались фонды по всей России. Они закрывают свои программы, увольняют сотрудников, снижают масштабы оказываемой помощи", - прокомментировал соучредитель Благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский.

Он добавил, что именно сейчас в России с каждым днем все больше тех, кому помощь, оказываемая благотворительными организациями, жизненно необходима. "Именно поэтому инициатива Фонда Потанина кажется мне такой своевременной и правильной, именно поэтому я ее всецело поддерживаю. Мне кажется, что она сможет серьезно поддержать сектор, который оказывает помощь миллионам людей по всей стране, оказывает помощь тем, кто уже отчаялся получить поддержку откуда-либо", - сказал Алешковский.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева отметила, что организациям сегодня очень нужны гибкие инструменты, поэтому средства будут выделяться на уставную, а не проектную деятельность. Новый конкурс, отметила она, позволит организациям создать задел на будущее и получить помощь в плане долгосрочного развития своей деятельности.

"Сегодня в условиях кризиса, вызванного стремительным распространением коронавируса, нагрузка на некоммерческий сектор только возрастает. Важно, чтобы люди, нуждающиеся в нашей помощи, продолжали ее получать. Мы уверены, что наше сотрудничество с социальными НКО позволит людям, особенно нуждающимся в защите, быть уверенными что им помогут", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Фонда Потанина.