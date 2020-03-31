Более 180 человек с подтвержденным и предполагаемым коронавирусом остаются в Коммунарке

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 20 человек, у которых ранее был подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписаны из медицинского центра в Коммунарке в Москве за последние сутки, на лечении остаются свыше 180 пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на инфекцию. Об этом сообщил во вторник главный врач больницы Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"Состоит на лечении 314. Из них с диагнозом пневмония - 202, COVID - 186 (59 подтвержденных, 127 вероятных) <...> За сутки поступило 28, выписано 62 (COVID-19)", - написал Проценко.

Он уточнил, что всего на лечении в медцентре состоит свыше 300 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 22 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены пять человек, из них четыре с коронавирусом.