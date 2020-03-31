{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 180 человек с подтвержденным и предполагаемым коронавирусом остаются в Коммунарке

По словам главного врача больницы Дениса Проценко, к аппарату ИВЛ подключены пять человек, из них четыре с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 20 человек, у которых ранее был подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписаны из медицинского центра в Коммунарке в Москве за последние сутки, на лечении остаются свыше 180 пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на инфекцию. Об этом сообщил во вторник главный врач больницы Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"Состоит на лечении 314. Из них с диагнозом пневмония - 202, COVID - 186 (59 подтвержденных, 127 вероятных) <...> За сутки поступило 28, выписано 62 (COVID-19)", - написал Проценко.

Он уточнил, что всего на лечении в медцентре состоит свыше 300 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 22 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены пять человек, из них четыре с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Bloomberg: в США против сервиса Zoom подан иск за разглашение конфиденциальной информации
В заявлении истца утверждается, что при установке или открытии приложения сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС