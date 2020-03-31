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Пандемия коронавируса нового типа

В Казахстане умер второй инфицированный коронавирусом

В стране подтверждены 325 случаев заражения

НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Врачи Казахстана зарегистрировали второй случай смерти пациента, у которого выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге во вторник.

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"По городу Нур-Султану зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. Из них находятся на стационарном лечении 159 человек. 15 человек выписаны. К сожалению, один случай летальный, от сегодняшнего дня, 31 марта", - рассказала Кисикова.

По ее словам, умер 50-летний пациент, который был госпитализирован 21 марта бригадой скорой медицинской помощи. Он болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Его работа была связана с частыми командировками.

26 марта в Нур-Султане от коронавируса умерла женщина, это был первый случай смерти в республике.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. 30 марта министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что дополнительные карантинные меры будут действовать по всей республике.

На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели, два пациента умерли.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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