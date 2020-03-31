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В Японии оправдали медсестру, отсидевшую 12 лет за убийство пациента

Мику Нисияму обвиняли в том, что она отключила 72-летнего пациента от систем жизнеобеспечения, из-за чего он умер

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Окружной суд города Оцу (префектура Сига) во вторник оправдал Мику Нисияму, которая в 2005 году была осуждена на 12 лет за убийство пациента в местной больнице, где она работала медсестрой. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В 2005 году местный суд приговорил Нисияму к 12 годам тюремного заключения, признав ее виновной в предумышленном убийстве 72-летнего пациента. Сторона обвинения настаивала на том, что женщина отключила пациента от систем жизнеобеспечения, что и привело к его смерти. В ходе допросов женщина признала свою вину, однако затем отказалась от соответствующих показаний.

Адвокаты женщины дважды пытались оспорить решение суда, но пересмотр дела начался только после ее освобождения в 2017 году. В ходе повторного разбирательства суд, основываясь на новых доказательствах, представленных стороной защиты, постановил, что смерть пациента наступила в результате естественных причин, а в действиях медсестры не было преступного умысла.

На данный момент не сообщается, будет ли сторона защиты требовать денежной компенсации для своей клиентки.

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Япония
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