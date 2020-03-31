{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Студенты-медики будут консультировать население о профилактике коронавируса

Кроме того, студенты медвузов, в частности, смогут помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минздрав России выпустил приказ, согласно которому студенты медицинских вузов смогут принять участие в мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции. В частности, помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Медвузы смогут заключать договора с медицинскими организациями и организовывать прохождение студентами, давшими свое согласие, практической подготовки, связанной с реализацией мероприятий по профилактике и снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего, студенты смогут принять участие в консультационной поддержке населения по вопросам организации медицинской помощи, в том числе консультирование тех, кто находится на самоизоляции, подготовке информационных сообщений, проведении профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения, доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости тем, кто находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав рекомендовал Минобрнауки РФ, органам государственной власти субъектов, органам местного самоуправления и иным учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, также организовать проведение практической подготовки студентов.

"Привлечение будущих медиков к оказанию медицинской помощи было и остается очень распространенной практикой. Традиционно студенты медвузов трудоустраиваются в медицинские организации на должности младшего и среднего медицинского персонала. Во многих регионах также студенты старших курсов работают на "горячих линиях", в регистратуре, а врачи-ординаторы помогают участковым терапевтам", - добавили в пресс-службе.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минюст предложил приостановить заключение и расторжения браков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС