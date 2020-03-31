Студенты-медики будут консультировать население о профилактике коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минздрав России выпустил приказ, согласно которому студенты медицинских вузов смогут принять участие в мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции. В частности, помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Медвузы смогут заключать договора с медицинскими организациями и организовывать прохождение студентами, давшими свое согласие, практической подготовки, связанной с реализацией мероприятий по профилактике и снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего, студенты смогут принять участие в консультационной поддержке населения по вопросам организации медицинской помощи, в том числе консультирование тех, кто находится на самоизоляции, подготовке информационных сообщений, проведении профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения, доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости тем, кто находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав рекомендовал Минобрнауки РФ, органам государственной власти субъектов, органам местного самоуправления и иным учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, также организовать проведение практической подготовки студентов.

"Привлечение будущих медиков к оказанию медицинской помощи было и остается очень распространенной практикой. Традиционно студенты медвузов трудоустраиваются в медицинские организации на должности младшего и среднего медицинского персонала. Во многих регионах также студенты старших курсов работают на "горячих линиях", в регистратуре, а врачи-ординаторы помогают участковым терапевтам", - добавили в пресс-службе.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.