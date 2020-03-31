Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане выросло до 13

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Дагестане выросло до 13, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На сегодня число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло с четырех до 13. Семь новых случаев заболевания подтверждено в референс-центре в Москве", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего за период обследования предварительно коронавирус диагностирован у 28 человек. "В настоящее время 14 проб биоматериалов находится в Москве на исследовании, 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине", - добавил собеседник агентства.