В Мьянме подтвердили первую смерть из-за коронавируса

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Мьянмы подтвердили первую смерть из-за коронавируса на территории страны. Об этом во вторник сообщило министерство здравоохранения и спорта республики.

По его данным, умер 69-летний пациент. В феврале мужчина, который с января по май 2019 года прошел курс лучевой терапии, побывал в Австралии. В марте он вернулся в Мьянму и 25 марта обратился в больницу с симптомами вызываемого коронавирусом заболевания. Он был помещен в отделение интенсивной терапии, и вскоре Минздрав объявил, что мужчина инфицирован коронавирусом. Порядка 17 человек, которые контактировали с ним, помещены в карантин.

В настоящее время на территории страны подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.

19 марта правительство Мьянмы приняло решение приостановить въезд иностранных граждан в страну через пограничные контрольно-пропускные пункты для предотвращения ввоза коронавируса нового типа. 23 марта в стране были зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом, инфицированные прибыли из США и Великобритании. С 29 марта по 30 апреля власти страны приостановили выдачу всех видов виз для иностранных граждан из любых стран. С 30 марта по 13 апреля правительство ввело на две недели запрет на прием коммерческих пассажирских рейсов на территории всех аэропортов страны.