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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: 20% россиян испытывают сильную тревогу из-за ситуации с коронавирусом

В то же время более половины населения страны не очень переживает из-за происходящего, отмечает команда сайта стопкоронавирус.рф
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Каждый пятый житель России признался, что испытывает сильную тревогу из-за обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией. При этом более половины населения страны не очень переживает из-за происходящего, следует из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

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"В целом от 50% до 60% респондентов признались, что немного встревожены текущим положением дел. При этом примерно каждый пятый отметил, что происходящее никак не повлияло на его настроение и мироощущение. В то же время около 20% россиян испытывают сильную тревогу из-за ситуации с коронавирусом и дальнейшими перспективами. И лишь небольшая часть опрошенных (2-6%) находятся в настоящей панике", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте.

Опрос проводился с 30 по 31 марта. В Telegram-канале проголосовали более 9 тыс. человек, в Viber - более 477 тыс. и в социальной сети ВКонтакте - 15 тыс.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск понедельника, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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