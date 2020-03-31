ДВФУ трудоустроит своих студентов, потерявших работу из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) трудоустроит своих студентов, которые работали в малом или среднем бизнесе и потеряли работу из-за коронавируса. Они смогут устроиться на работу в различных структурных подразделениях вуза, сообщила пресс-служба ДВФУ во вторник.

"Университет - это не только образовательная организация, это еще и сообщество людей с общей судьбой, университетская корпорация. В самые трудные дни нашей истории университетские люди демонстрировали примеры взаимной поддержки и взаимовыручки. Мы считаем, что сейчас, когда ряд наших студентов потеряли заработок, обеспечивавший их первоочередные потребности, наш долг предоставить молодым людям возможность заработать на жизнь в стенах университета", - процитировала пресс-служба ректора вуза Никиту Анисимова.

В частности, для студентов открыты вакансии документоведа, сотрудника колл-центра, программиста микросервисов и другие.

С 27 января в вузе действует штаб по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции на территории кампуса университета. Студентам и сотрудникам вуза, прибывающим в Российскую Федерацию из других стран с высокими эпидемиологическими рисками, предписано проходить медицинский осмотр в течение 14 дней со дня прибытия. С 23 марта образовательная деятельность в ДВФУ по программам всех уровней подготовки полностью переведена в электронную среду. Это исключает непосредственный контакт студентов и преподавателей в аудиториях. Доступ к информационно-образовательным сервисам получили 20 тыс. студентов и 2,5 тыс. преподавателей.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 25 марта для поддержки людей в условиях распространения коронавируса предложил автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц, установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц.