Госдума ввела уголовную ответственность за уничтожение воинских мемориалов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях президентский законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества.

Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечет за собой лишение свободы до трех лет, принудительные работы на тот же срок или штраф в размере до 3 млн рублей. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения, предусматривает наказание в виде пяти лет заключения либо принудительных работ или штрафа от 2 млн до 5 млн рублей.

Одновременно проектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части подсудности уголовных дел по новой статье УК.