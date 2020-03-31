{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Гемотест" запустил платное тестирование на коронавирус в Симферополе

Ранее в Крыму работали две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Лаборатория "Гемотест" со вторника запустила платное тестирование на коронавирус в Симферополе, сообщила на ежедневном совещании по предупреждению заболевания на полуострове вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, все чаще жители Крыма обращаются с просьбой провести экспресс-обследования на коронавирус. В регионе ранее работали всего две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой.

"["Гемотест"] проводят такие тесты в Москве, Подмосковье и других городах, с 31 марта к списку городов добавился Симферополь", - сказала Жукова.

В Крыму, по последним данным, выявлено 16 зараженных коронавирусом, в том числе зафиксировано два контактных случая передачи COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 2832 человека, из них на самоизоляции - 2758 человек, в обсерваторах - 10 человек.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В хабаровском аэропорту будет работать спецпост для прилетающих из Москвы и Владивостока
Пассажиров из Москвы стали проверять, поскольку в столице появилось много зараженных коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС