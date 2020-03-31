"Гемотест" запустил платное тестирование на коронавирус в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Лаборатория "Гемотест" со вторника запустила платное тестирование на коронавирус в Симферополе, сообщила на ежедневном совещании по предупреждению заболевания на полуострове вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, все чаще жители Крыма обращаются с просьбой провести экспресс-обследования на коронавирус. В регионе ранее работали всего две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой.

"["Гемотест"] проводят такие тесты в Москве, Подмосковье и других городах, с 31 марта к списку городов добавился Симферополь", - сказала Жукова.

В Крыму, по последним данным, выявлено 16 зараженных коронавирусом, в том числе зафиксировано два контактных случая передачи COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 2832 человека, из них на самоизоляции - 2758 человек, в обсерваторах - 10 человек.