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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобрнауки не рассматривает полную отмену экзаменов в вузах в связи с пандемией

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что такого рабочего сценария нет
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не рассматривает в качестве рабочего сценария полную отмену экзаменов в вузах в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы для себя в качестве рабочего сценария такое не рассматриваем", - сообщил Фальков, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность отмены всех экзаменов из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения. В связи с этим Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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