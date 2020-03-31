Минобрнауки не рассматривает полную отмену экзаменов в вузах в связи с пандемией

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не рассматривает в качестве рабочего сценария полную отмену экзаменов в вузах в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы для себя в качестве рабочего сценария такое не рассматриваем", - сообщил Фальков, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность отмены всех экзаменов из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения. В связи с этим Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля.