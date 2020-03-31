{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума приняла в I чтении законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться

Авторы инициативы отмечают, что "граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) представляться и предъявлять удостоверение при задержании.

"Предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, предусмотренных федеральным законом и затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности", - гласит пояснительная записка к законопроекту.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Они напоминают, что сегодня в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, "в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", аргументируют депутаты предлагаемые изменения.

Наконец, законопроектом предлагается четко прописать, что военнослужащие Росгвардии "осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления". В действующей редакции закона этот принцип "в должной степени не раскрывается", констатируют авторы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС