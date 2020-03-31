Дума приняла в I чтении законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) представляться и предъявлять удостоверение при задержании.

"Предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, предусмотренных федеральным законом и затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности", - гласит пояснительная записка к законопроекту.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Они напоминают, что сегодня в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, "в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", аргументируют депутаты предлагаемые изменения.

Наконец, законопроектом предлагается четко прописать, что военнослужащие Росгвардии "осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления". В действующей редакции закона этот принцип "в должной степени не раскрывается", констатируют авторы.