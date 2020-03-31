Комитет СФ одобрил лишение свободы до семи лет за нарушение карантина

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об усилении санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и введении уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях в СМИ и интернете с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Члены комитета рекомендовали палате одобрить закон на пленарном заседании во вторник, которое начнется в 15:00.

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Согласно закону, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит срок до семи лет.

Кроме того, законом предлагается ввести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за распространение гражданами заведомо недостоверной информации, приведшее к тяжким последствиям. При этом за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, нарушителям будет грозить штраф до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо в качестве максимально наказания ограничением свободы на срок до одного года. Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание составляет лишение свободы на пять лет.

Авторами ужесточения санкций выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Штрафы за распространение фейков об эпидемиях

Комитет Совета Федерации также поддержал закон о введении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и взысканиях до 10 млн рублей за распространение фейков об эпидемиях в СМИ и интернете, если деяния не содержат признаков уголовного преступления. Члены комитета рекомендовали палате одобрить закон на пленарном заседании во вторник.

В соответствии с предлагаемыми поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение карантина в условиях угрозы распространения заболевания гражданам будет грозить штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержит признаков уголовного преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также закон устанавливает крупные штрафы для юрлиц за распространение посредством СМИ или интернета фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях. Если распространение такой информации привело к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа составит до 5 млн рублей. В случае повторного нарушения - от 5 млн до 10 млн рублей.

Этот же закон вводит административную ответственность за завышение цен на лекарства. За такие правонарушения должностным лицам будет грозить штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - штраф в двукратном размере выручки, полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями. Составлять протоколы о правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.