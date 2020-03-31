Исследование: заражение коронавирусом стало главной фобией россиян в I квартале 2020 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заражение коронавирусом возглавило рейтинг фобий россиян в I квартале 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты Национального индекса тревожностей, которые имеются в распоряжении портала " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС. Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных сетей.

"Наибольшее количество страхов породила, что ожидаемо, пандемия коронавируса, которая разворачивается по всему миру и заполняет все новостные каналы", - отмечается в исследовании.

В целом же в десятке основных фобий оказались сразу три страха, связанных с вирусом - помимо заражения, наши соотечественники боятся экономических последствий пандемии (третье место рейтинга) и изменения привычного образа жизни в связи с карантинными мерами (четвертое место).

На втором месте оказалась политическая ситуация в стране (смена правительства, поправки в Конституцию РФ), на пятом - падение цен на нефть и девальвация рубля.

Кроме того, россияне боялись климатических изменений в связи с аномально теплой зимой, экологической ситуации в регионах, возможной третьей мировой войны, распространения ВИЧ и возможной войны с Турцией. Эти проблемы заняли с шестого по 10-е места соответственно.

"Нельзя сказать, что страхи, связанные с коронавирусом, из-за недостатка информации. Местами, возможно, был даже ее переизбыток. Особенно это касалось ситуации в Италии. Люди более восприимчивы к эмоциональной информации, а кадры оттуда были именно такого характера. Естественно, что люди стали бояться заразиться. А вот, например, с самоизоляцией, возможно, ситуация действительно обратная, так как многим до сих пор не до конца понятно, что теперь можно, а что нельзя", - прокомментировал результаты индекса порталу "Будущее России. Национальные проекты" директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев, добавив, что страх не менее заразен, чем сам вирус.

География страха

В тройку регионов, жители которых больше всего боятся заражения коронавирусом, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой вошла Смоленская область. "Повышенный уровень опасений связан с тем, что Смоленская область находится в непосредственной близости к европейскому очагу инфекции. Эти же регионы лидируют по опасению изменения привычного образа жизни из-за карантинных мер по борьбе с пандемией. Аналогичным образом объясняется и четвертое-пятое места по этим страхам Приморского края и Амурской области - тут очевидно, что люди опасались, что к ним коронавирус придет из Китая еще в самом начале эпидемии", - пояснил Лебедев.

Экономика и возможный кризис при этом больше волнуют жителей столиц и крупных городов. По этой тревожности безусловные лидеры - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, также среди обеспокоенных по этому поводу регионов - Свердловская и Иркутская области.

Жители Новосибирской области демонстрируют повышенный уровень тревожности в связи с девальвацией рубля и падением цен на нефть, сохраняя при этом довольно низкий по сравнению с другими крупными регионами уровень опасения последствий распространения коронавируса.

Страх климатических изменений в связи с аномально теплой зимой затронул регионы, расположенные в совершенно разных природных зонах страны. Высокий уровень индекса по этой теме зафиксирован в таких регионах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Новосибирская область, Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Краснодарский край и Севастополь.

Экологические проблемы больше всего волнуют жителей Красноярского края, Челябинской и Архангельской областей. Высокий уровень опасения в связи с распространением ВИЧ в стране отмечается в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Новосибирская область, Приморский край, Пермский край, Псковская область, Иркутская область, Калининградская область.

Методология исследования

Национальный индекс тревожностей показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии. Исследование проводится ежеквартально на основе анализа СМИ и социальных медиа компанией КРОС. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей. Компания КРОС основана в 1995 году и входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира (по версии ведущих отраслевых изданий PRWeek и The Holmes Report).