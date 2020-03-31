В Якутии выздоровел первый больной с коронавирусом

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Первый пациент излечился от коронавируса в Якутии, он выписан, сообщил во вторник оперативный штаб Якутии.

Решением главы региона с 30 марта введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии. Всего в республике 34 района и два городских округа.

"Сегодня, 31 марта, после полного выздоровления из инфекционной больницы города Якутска выписан первый выздоровевший от коронавируса пациент. После курса лечения повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Всего в Якутии зафиксировано 15 случаев коронавирусной инфекции, один выздоровевший, 14 получают лечение в инфекционном стационаре города Якутска", - говорится в сообщении.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.