Сотрудники полиции опрашивают всех водителей, въезжающих в Кронштадт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в целях предотвращения въезда в Кронштадт граждан с туристическими целями опрашивают всех водителей автомобилей, которые въезжают на территорию Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС во вторник в местной администрации, при отсутствии регистрации и трудовых отношений в районе гражданам предлагается убыть по месту регистрации.

"Сотрудники полиции опрашивают водителей личного транспорта о цели визита в Кронштадт. При отсутствии регистрации в районе и трудовых отношений в Кронштадте предлагают убыть по месту регистрации. Эта мера направлена с целью предотвращения въезда в район граждан с туристическими целями", - сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Пропуск грузового транспорта с продуктами и товарами, предназначенными к реализации в торговых сетях района, осуществляется без ограничений, добавили в пресс-службе.

Ранее для жителей Санкт-Петербурга были введены ограничительное меры в целях противодействия распространению коронавируса. Речь идет о самоизоляции граждан, которым предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров.

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. В постановлении отдельно указано, что необходимо "обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет". Губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей.

Кронштадт расположен в восточной части Финского залива на острове Котлин в 48 километрах западнее Санкт-Петербурга.