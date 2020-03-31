{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники полиции опрашивают всех водителей, въезжающих в Кронштадт

Граждан, приезжающих с туристическими целями, просят вернуться к месту проживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в целях предотвращения въезда в Кронштадт граждан с туристическими целями опрашивают всех водителей автомобилей, которые въезжают на территорию Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС во вторник в местной администрации, при отсутствии регистрации и трудовых отношений в районе гражданам предлагается убыть по месту регистрации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сотрудники полиции опрашивают водителей личного транспорта о цели визита в Кронштадт. При отсутствии регистрации в районе и трудовых отношений в Кронштадте предлагают убыть по месту регистрации. Эта мера направлена с целью предотвращения въезда в район граждан с туристическими целями", - сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Пропуск грузового транспорта с продуктами и товарами, предназначенными к реализации в торговых сетях района, осуществляется без ограничений, добавили в пресс-службе.

Ранее для жителей Санкт-Петербурга были введены ограничительное меры в целях противодействия распространению коронавируса. Речь идет о самоизоляции граждан, которым предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров.

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. В постановлении отдельно указано, что необходимо "обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет". Губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей.

Кронштадт расположен в восточной части Финского залива на острове Котлин в 48 километрах западнее Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС