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Пандемия коронавируса нового типа

Всех новых заключенных под стражу в Москве будут направлять в СИЗО в Капотне

Ранее всех содержащихся там перевели в другие СИЗО города

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все новые заключенные под стражу в Москве будут размещаться в СИЗО в Капотне (улица Верхние Поля). Об этом ТАСС сообщили с пресс-службе ФСИН России.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями статьи 48 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий, - сообщили в ведомстве. - С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Москве".

Ранее всех содержащихся там перевели в другие СИЗО города. СИЗО в Капотне может разместить более 500 заключенных.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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