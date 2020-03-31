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В регионах Юга России прогнозируются заморозки

В отдельных районах температура понизится до 9 градусов мороза

ТАСС, 31 марта. Холодный атмосферный фронт принесет в первые три апрельских дня заморозки на территорию Волгоградской, Ростовской областей и Республики Крым. Сообщения о похолодании также распространили ГУ МЧС Краснодарского края и Республики Адыгея.

"Объявлено экстренное предупреждение в связи с прогнозом Волгоградского гидрометцентра - в течение 1, 2 и 3 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы по южным районам от 0 до минус 2, по северным районам - от минус 3 до 9 градусов мороза. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур", - рассказал ТАСС представитель ГУ МЧС по Волгоградской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области также сообщили, что в регионе объявлено экстренное предупреждение из-за похолодания, 1 и 3 апреля по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки от минус 1 до минус 4 градусов.

Ранее во вторник об экстренном предупреждении из-за холодного атмосферного фронта и заморозках объявило ГУ МЧС Республики Крым.

В Краснодарском крае (исключая Сочи) в ближайшие три дня, начиная с 1 апреля, ожидаются заморозки до минус 5 градусов, в Адыгее прогнозируют понижение температуры до нуля градусов, в горах - от 2 тепла до 3 мороза. На равнине пройдут дожди с мокрым снегом, в горах - мокрый снег.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский крайРостовская областьКрымВолгоградская область
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