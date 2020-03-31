Режим полной самоизоляции для людей старше 60 лет вводят на Ямале

ТАСС, 31 марта. Режим полной самоизоляции для людей старше 60 лет ввели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), остающимся единственным регионом УрФО, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С 1 по 15 апреля все граждане в возрасте старше 60 лет обязаны соблюдать в регионе режим самоизоляции. Покидать квартиры им разрешено только в случае крайней необходимости. Работодателям, если в их штате есть сотрудники такого возраста, необходимо перевести их на удаленный режим или обеспечить оплачиваемый отпуск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, режим самоизоляции не распространяется на работников медицинских, аптечных, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости организаций. Также мера не распространяется на государственных гражданских и муниципальных служащих, работников, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и осуществляющих неотложные ремонтные работы. "Сотрудники старше 60 лет из этого списка организаций могут по-прежнему ходить на работу, но их работодателю рекомендовано обеспечить для них режим самоизоляции", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, департамент здравоохранения ЯНАО разработал схему оказания медицинской помощи на дому ямальцам старше 60 лет и жителям округа старше 45 лет, имеющим хронические заболевания. "Лекарственные препараты всем льготным категориям граждан будут также доставляться на дом. Выписывать рецепт участковый терапевт будет также сам, для доставки лекарств планируется привлекать медицинский персонал",- добавили в пресс-службе.

По последним данным, на Урале подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 33 случая, из них пятеро выписаны, в Челябинской - 14 случаев, один человек выписан, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5 случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, из которых один - студентка из Китая, выписанная в феврале, также выздоровела девочка, которая была единственной зараженной в Курганской области.

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