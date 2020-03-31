В РПЦ надеются, что проповедующие отказ от санитарных мер священники одумаются

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что священнослужители, считающие, что соблюдение мер предосторожности против эпидемии коронавируса подорвет веру их прихожан, одумаются. Об этом рассказал ТАСС во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Понятно, что ситуация сложная, что люди переживают. Не со всем, во что выливаются эти переживания, можно согласиться, но волнение людей объяснимо. <...> Сегодня нам приходится жертвовать в том числе тем ритмом богослужений, к которому мы за несколько десятилетий привыкли и полюбили. <...> Что касается поведения тех, кого патриарх назвал "неразумными", очень надеемся, что они прийдут в разум, так сказать", - сказал он ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. В своей проповеди он назвал неразумными священников, проповедующих отказ от мер предосторожности.