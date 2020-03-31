Лев Лещенко повторно сдал тест на коронавирус

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, находящегося в больнице в Коммунарке с пневмонией, повторно тестируют на коронавирус. Об этом сообщил во вторник на странице певца в Instagram директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

"По состоянию на 31 марта 2020 года тест [супруги певца] Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение - все здоровы", - написал Гайдель.

Он также уточнил, что Лещенко с коллективом и супругой вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через город Ницца.

"Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Л. В. Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий <…> Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен СМС-сообщением 16 марта", - пояснил он.

23 марта 78-летний Лещенко и его супруга в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 - переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.