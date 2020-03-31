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Пандемия коронавируса нового типа

Москалькова направила письмо в прокуратуру с просьбой защиты прав трудящихся в Мордовии

Более 500 работников на предприятии в Мордовии заставили написать заявления, что они добровольно отказываются от выходных во время нерабочей недели и готовы работать на производстве

ТАСС, 31 марта. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила во вторник первому заместителю генерального прокурора РФ Александру Буксману письмо с просьбой отреагировать на ситуацию в Мордовии, где сотрудникам запретили уходить на нерабочие дни, введенные в связи с пандемией коронавируса. Публикация об этом размещена во вторник в Instagram омбудсмена.

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"В целях реализации конституционных прав граждан на жизнь и здоровье указом президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" определены неотложные меры в сфере трудовых отношений. Направляю на рассмотрение в порядке прокурорского надзора обращение руководителя отдела расследований и репортажей АНО "ТВ-Новости" Петелина Г. Г. в защиту прав более 500 работников ЗАО "Плайтерра", расположенного в поселке Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия, которых "заставили написать заявления под угрозой увольнения, что они добровольно отказываются от выходных и готовы работать на производстве", - написала Москалькова.

Уполномоченный попросила первого заместителя генпрокурора поручить провести проверку и принять "при необходимости меры прокурорского реагирования".

Ранее сообщалось, что Москалькова направила обращения председателю правительства России Михаилу Мишустину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры по недопущению понуждения граждан к выходу на работу в нерабочие дни, введенные в связи с пандемией коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В течение этой недели население страны призвали оставаться дома и как можно меньше контактировать друг с другом.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаМордовияПандемия коронавируса нового типа
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