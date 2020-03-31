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Пандемия коронавируса нового типа

Пользователи "ВКонтакте" смогут поставить эмодзи-статусы про самоизоляцию

Например, если пользователь выберет статус "Игнорирую пандемию", то рядом с его именем появится эмодзи клоуна

Во "ВКонтакте" появились эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. 

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Сейчас доступны шесть статусов: "Сижу дома", "Иногда выхожу", "Игнорирую пандемию", "Хожу на работу", "Болею" и "Закупаюсь бумагой". Статус "Сижу дома", например, сопровождает эмодзи в солнце защитных очках, а "Игнорирую пандемию" - эмодзи клоуна. 

Опубликовать статус можно с помощью мини-приложения ВК COVID-19. Эмодзи будут видны рядом с именем пользователя, но на данный момент только в веб-версии "ВКонтакте". В приложении нововведение появится позднее.

Пользователь может рассказать, что соблюдает самоизоляцию, и иначе - опубликовав из мини-приложения историю со специальным стикером #лучшедома.

Ранее "ВКонтакте" запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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