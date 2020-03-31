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Японский журавль стал героем комикса WWF

Комикс будет опубликован в социальных сетях фонда 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России создал комикс о жизни семьи японских журавлей в канун Международного дня птиц. Комикс будет опубликован в социальных сетях фонда 1 апреля, сообщает пресс-служба WWF.

"Во Всемирный год журавля-2020 накануне Международного дня птиц WWF России представляет в соцсетях комикс "Легко ли быть журавленком" - реальную историю семьи японского журавля, самого редкого вида из семейства журавлиных на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта история будет о том, какие трудности пришлось преодолеть журавлятам Норе, Депу и их родителям, чтобы выжить и вновь встретиться после долгой разлуки. Комикс появится в Международный день птиц.

"Во Всемирный год журавля WWF России обращает внимание общества на состояние журавлей бассейна Амура, самого "журавлиного" региона мира: здесь встречается здесь 6 из 15 видов журавлей, существующих на планете. Мы общается и со взрослыми, и с детьми - и тут все жанры хороши, кроме скучного. А комикс интересен любой аудитории", - приводятся слова координатора проектов Амурского филиала WWF России по ООП Юрия Гафарова.

Мировая численность японского журавля составляет всего около 2800-3000 особей, причем 1500 из них постоянно обитают на Японских островах, не залетая на континент. Остальная часть популяции - континентальная, гнездящаяся почти исключительно в бассейне Амура и улетающая на зимовку в Южный Китай и на Корейский полуостров. Японский журавль - самый крупный, массивный и редкий вид журавлей, из обитающих на территории России: вес особи достигает 11 кг, рост до 160 см, размах крыльев до 2,5 метров.

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