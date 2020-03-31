Эксперт: медикам в России необходимо создать все условия для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Успех борьбы с новой коронавирусной инфекцией в России во многом зависит от создания благоприятных условий для работы медиков, лечащих пациентов с COVID-19, считает академик Российской академии наук, президент Российского респираторного общества Александр Чучалин.

"Врач и медицинская сестра выигрывают тогда эту битву, когда им созданы необходимые условия. <...> Врача надо не только одеть, дать ему маску, очки, надо его обеспечить и химиопрофилактикой, давать лекарственные средства, которые снизили бы риски по проникновению вируса в организм, - антивирусные препараты, <...> в России также созданы хорошие поколения вакцин, действующих на врожденный иммунитет", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

Чучалин также призвал использовать опыт Китая по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В частности, врачи в КНР в определенный период времени находились в "казарменном положении" - работали в течение четырех часов, каждый день осматривались врачами, сдавали все необходимые тесты. "Врач имеет не только тесный контакт с человеком, он входит в группу предельно высокого риска", - пояснил он. В России же, закончив смену, медработник покидает учреждение, едет домой на общественном транспорте и контактирует с людьми, подвергает их опасности заражения.

"Врачей нужно обязательно тестировать на коронавирус, так же, как мы тестируем контактных лиц",- сказал он. Чучалин напомнил, что в Китае умер только один врач от коронавирусной инфекции, а в Италии жертвами коронавируса уже стали около 2 тыс. врачей. Специалист также уточнил, что тест медикам необходимо сдавать два-три раза в месяц.

Не менее важным является образование и подготовка врачей, а также создание гибридных команд специалистов для лечения пациентов с COVID-19. "Таких больных лечит не один врач отделения, а лечат специалисты разных специальностей, - добавил он. - На первое место я хотел бы поставить человеческий фактор - высокий профессиональный уровень подготовки врачей, а [не] машины, которые необходимы [для лечения пациентов]. Я думаю, московские больницы в целом имеют достаточное количество [необходимой техники]".

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.