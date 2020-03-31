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Пандемия коронавируса нового типа

СФ одобрил штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за фейки в интернете и СМИ об эпидемиях

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно не допустить распространения недостоверной информации

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправку в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов до 10 млн рублей для юридических лиц за распространение через СМИ или интернет заведомо ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Согласно закону, распространение такой информации обернется для юридических лиц штрафом в размере от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. В случае, если распространение этой информации приведет к смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредит объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа возрастет до 5 млн рублей. В случае повторного нарушения юридические лица заплатят от 5 млн до 10 млн рублей.

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Соответствующие изменения вносятся в статью 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации"), которыми устанавливается ответственность для юридических лиц за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений "заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".

Обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан", в таких случаях будут считаться чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, "повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в сложившейся ситуации крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. "Именно поэтому вводятся новые составы ответственности, для юридических лиц устанавливается повышенный размер штрафов. Реализация предлагаемых норм позволит предупредить распространение недостоверной информации", - сказал сенатор.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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