{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Большинство ветеранов ВОВ получат выплату к юбилею Победы к середине апреля

Речь идет о выплатах в размере 75 и 50 тыс. рублей
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Большинство ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 и 50 тыс. рублей к середине апреля, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"В соответствии с поручением президента Владимира Путина Пенсионный фонд России до конца апреля предоставит единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получит большинство ветеранов", - говорится в сообщении.

Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.

Согласно указу президента России Владимира Путина, единовременные выплаты в 2020 году к Дню Победы за счет средств федерального бюджета получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники и инвалиды, ветераны ВОВ из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников ВОВ получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего их 537,1 тыс. человек.

А ветераны ВОВ из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма - в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции вводится в Тамбовской области
Он начинает действовать с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС