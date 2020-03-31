Большинство ветеранов ВОВ получат выплату к юбилею Победы к середине апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Большинство ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 и 50 тыс. рублей к середине апреля, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"В соответствии с поручением президента Владимира Путина Пенсионный фонд России до конца апреля предоставит единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получит большинство ветеранов", - говорится в сообщении.

Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.

Согласно указу президента России Владимира Путина, единовременные выплаты в 2020 году к Дню Победы за счет средств федерального бюджета получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники и инвалиды, ветераны ВОВ из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников ВОВ получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего их 537,1 тыс. человек.

А ветераны ВОВ из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма - в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.