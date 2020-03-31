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Особый противопожарный режим отменен во Владимирской области

Это связано со снижением температуры воздуха и выпадением осадков

ТАСС, 31 марта. Особый противопожарный режим во Владимирской области отменен в связи с ухудшением погодных условий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи со снижением температуры воздуха и выпадением осадков на территории Владимирского региона с 1 апреля будет отменен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ведомства напомнили, что выжигание сухой травы разрешено в безветренную погоду, при этом участок должен находиться в 50 метрах от построек, рядом должны быть первичные средства тушения. А для сжигания мусора лучше всего использовать металлическую емкость.

С начала года на территории Владимирской области зарегистрировано 319 палов сухой травы. 28 марта в результате неосторожного сжигания мусора сгорели четыре дачных дома и частично пострадал один жилой дом на общей площади 250 кв. м. Для тушения привлекался вертолет Ми-8 МЧС России. 29 марта крупные пожары сухой травы зафиксированы в городах Камешково и Суздале, в Ковровском, Вязниковском, Гороховецком районах.

90 протоколов составлено в отношении граждан, нарушающих требования пожарной безопасности с начала введения особого противопожарного режима, уточнили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Теги
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