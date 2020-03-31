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Пандемия коронавируса нового типа

Первую в Саратове пациентку с подтвержденным коронавирусом выписали после выздоровления

У контактировавших с ней людей диагноз не подтвердился

САРАТОВ, 31 марта. /ТАСС/. Первая в Саратове пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, выписана из больницы после выздоровления, сообщили во вторник ТАСС в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

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Ранее у жительницы Саратова подтвердилась коронавирусная инфекция. Она, а также лица, которые с ней контактировали, были изолированы. Это был первый подтвержденный случай в регионе, позже диагноз подтвердился еще у троих жителей.

"В связи с выздоровлением выписана первая пациентка, ранее госпитализированная с лабораторно установленным диагнозом по новой коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

Близкие родственники пациентки, муж и двое детей, госпитализированные как лица, контактировавшие с заболевшей, также выписаны из медицинского учреждения. Коронавирус у них не подтвержден, анализы отрицательные.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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