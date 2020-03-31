Фонд основателя марки Zara направил €63 млн на борьбу с коронавирусом в Испании

МАДРИД, 31 марта. /ТАСС/. Фонд Амансио Ортеги, основателя испанской сети магазинов одежды Inditex и торговой марки Zara, приобрел медицинский инвентарь на сумму в €63 млн для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

По ее информации, фонд купил свыше 1,4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких для отделений интенсивной терапии, 3 млн масок для медицинского персонала, тесты для выявления вируса, больничные койки и другой инвентарь.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено свыше 94 тыс. заразившихся, 8 189 человек умерли. Таким образом, число инфицированных в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае.