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В Уфе введут пропускную систему на период действия режима всеобщей самоизоляции

В частности, автомобили должны иметь путевые листы

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан будет введена в Уфе на время действия режима всеобщей самоизоляции. Жителям будут выдаваться пластиковые карты, автомобили должны иметь путевые листы, сообщили во вторник в пресс-службе городской мэрии.

Режим всеобщей самоизоляции начнет действовать в Башкирии с 18:00 мск 31 марта, он будет действовать до особого распоряжения.

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"В соответствии с указом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о введении режима самоизоляции для всех жителей региона, администрацией Уфы разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа город Уфа. В настоящее время подготовлены эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений городского округа", - говорится в сообщении.

Пропуски будут выдаваться ежедневно с 1 апреля, руководители предприятий должны подать списки непрерывно работающих сотрудников в мэрию. "Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы", - добавили в пресс-службе.

Пропуски будут перфорированы и пронумерованы. Глава Башкирии на совещании с главами муниципалитетов во вторник поручил им также разработать пропускные режимы.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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