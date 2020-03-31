В Уфе введут пропускную систему на период действия режима всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции начнет действовать в Башкирии с 18:00 мск 31 марта, он будет действовать до особого распоряжения.

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан будет введена в Уфе на время действия режима всеобщей самоизоляции. Жителям будут выдаваться пластиковые карты, автомобили должны иметь путевые листы, сообщили во вторник в пресс-службе городской мэрии.

"В соответствии с указом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о введении режима самоизоляции для всех жителей региона, администрацией Уфы разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа город Уфа. В настоящее время подготовлены эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений городского округа", - говорится в сообщении.

Пропуски будут выдаваться ежедневно с 1 апреля, руководители предприятий должны подать списки непрерывно работающих сотрудников в мэрию. "Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы", - добавили в пресс-службе.

Пропуски будут перфорированы и пронумерованы. Глава Башкирии на совещании с главами муниципалитетов во вторник поручил им также разработать пропускные режимы.