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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье от коронавируса вылечились еще три человека

Всего в Московской области вылечились уже 17 человек

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Подмосковные врачи вылечили от новой коронавирусной инфекции еще троих пациентов, сообщили во вторник оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в Московской области.

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"В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса еще трех человек. Все они были выписаны из стационарных отделений больниц Московской области после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье вылечились уже 17 человек.

В штабе добавили, что всего в Московской области на данный момент зафиксировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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