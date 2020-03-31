ЛНР приостановила железнодорожное сообщение с ДНР

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) приостановила железнодорожное сообщение с Донецкой народной республикой (ДНР) в качестве меры борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило во вторник Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР.

"Государственное унитарной предприятие ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что с 00:00 29 марта 2020 года в связи с технической необходимостью и до отмены отменено курсирование поездов", - цитирует сообщение министерства агентство Луганскинформцентр.

В частности, приостановлено движение железнодорожных составов в обоих направлениях между станциями Луганск (ЛНР) и Ясиноватая (ДНР), Мануиловка (ЛНР) и Дебальцево (ДНР), Фащевка (ЛНР) и Дебальцево.

Ранее во вторник Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщило, что республика временно приостановила обмен почтовыми отправлениями с Донецкой народной республикой (ДНР) и Россией с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердился в ЛНР, сообщил в понедельник главный государственный санитарный республике ЛНР Дмитрий Докашенко. Ранее власти ЛНР приняли ряд решений по предотвращению распространения коронавируса. В частности, был ограничен въезд с Украины на территорию республики, на особый режим работы перешли органы власти. Докашенко в минувшее воскресенье сообщил, что более 220 человек находятся на обсервации в медучреждениях ЛНР.