{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Первый из зараженных коронавирусом в Сочи выписан из больницы после выздоровления

Всего в Краснодарском крае у 17 человек подтвердили коронавирусную инфекцию

СОЧИ, 31 марта. /ТАСС/. Первый пациент из зараженных коронавирусом выписан из больницы в Сочи в связи с выздоровлением. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Сочи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в настоящее время в регионе у 17 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. В общей сложности двое были выписаны, еще одна пациентка лечится в Москве. Состояние у 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии.

"В Сочи выписан первый пациент, переболевший коронавирусом. Всего на курорте было подтверждено девять случаев заболевания. В изолированных боксах инфекционной больницы остаются семь пациентов. Одного выписали сегодня, еще один проходит лечение в Москве", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что под наблюдением врачей на дому находятся 511 человек, еще 30 человек лежат в инфекционной больнице. Всем им в ближайшее время предстоит пройти тест на наличие инфекции.

На курорте, как и во всем крае, со вторника вводится режим карантина для всех жителей. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции вводится в Тамбовской области
Он начинает действовать с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС