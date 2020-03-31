Первый из зараженных коронавирусом в Сочи выписан из больницы после выздоровления

СОЧИ, 31 марта. /ТАСС/. Первый пациент из зараженных коронавирусом выписан из больницы в Сочи в связи с выздоровлением. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Сочи.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в настоящее время в регионе у 17 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. В общей сложности двое были выписаны, еще одна пациентка лечится в Москве. Состояние у 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии.

"В Сочи выписан первый пациент, переболевший коронавирусом. Всего на курорте было подтверждено девять случаев заболевания. В изолированных боксах инфекционной больницы остаются семь пациентов. Одного выписали сегодня, еще один проходит лечение в Москве", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что под наблюдением врачей на дому находятся 511 человек, еще 30 человек лежат в инфекционной больнице. Всем им в ближайшее время предстоит пройти тест на наличие инфекции.

На курорте, как и во всем крае, со вторника вводится режим карантина для всех жителей. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен.