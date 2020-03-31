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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 новых аппаратов ИВЛ в ближайшее время появятся в Дагестане

Также в регионе ведется закупка 50 кислородных концентраторов

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана планирует в ближайшее время довести общее количество закупаемых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне ситуации с коронавирусом до 229 единиц, часть из них уже закупили и передали медучреждению региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

"Мы закупили и передали Республиканскому центру инфекционных болезней восемь новых аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 50 таких аппаратов закупим в ближайшее время, поставки их ожидаются со дня на день. Также правительство РФ выделило из резервного фонда страны средства на покупку более чем 5 тыс. аппаратов ИВЛ для регионов России, в том числе 171 аппарат ИВЛ и два аппарата ЭКМО будут приобретены для Дагестана. Итого общее количество закупаемых аппаратов ИВЛ для Дагестана составит 229 штук", - сказал Гаджиибрагимов.

По его словам, также ведется закупка 50 кислородных концентраторов. "При заболевании коронавирусом оксигенотерапию (лечение кислородом - прим. ТАСС) активно используют при поражении легких. Приобретаются и переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные мобильные камеры и многое другое", - отметил глава ведомства.

Он сообщил, что всего на сегодня в учреждениях здравоохранения Дагестана имеется 688 аппаратов ИВЛ.

"Здравоохранение республики готовится к работе в условиях разворачивающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Дефицита аппаратов на сегодняшний день учреждения здравоохранения не испытывают. Однако если в регионе не будут соблюдаться меры карантина, а люди продолжат игнорировать призыв сидеть дома, даже этого оборудования может не хватить. Сегодня всем, кто имеет такую возможность, важно остаться дома. Это поможет сдержать распространение вируса и уберечь себя и окружающих", - заключил глава Минздрава Дагестана.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по состоянию на 31 марта в республике зарегистрировано 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Всего за период обследования предварительно коронавирус диагностирован у 28 человек. В настоящее время 14 проб биоматериалов находятся в Москве на исследовании, 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине, сообщил представитель ведомства.

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РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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