В Карелии ввели режим самоизоляции

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции жителей ввели во вторник в Карелии, где, по последним данным, нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом на странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в Карелии. Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем - никаких прогулок в парке или на детских площадках. Из дома можно выходить в строго определенных случаях", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, с 1 апреля жители республики могут выходить на улицу только для получения экстренной медицинской помощи, чтобы купить продукты, лекарства, вынести мусор или добраться до работы. Покидать дом также можно при необходимости ухаживать за инвалидами или пожилыми людьми, а также для выгула домашних животных, но на расстояние не дальше 100 метров от дома.

"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей. В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами вы должны будете предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека. Правоохранительные органы будут проверять эти данные", - добавил Парфенчиков.

Он отметил, что Минэкономразвития региона будет поручено составить список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые продолжат работу. Кроме того, в Карелии будет ограничена продажа алкоголя с 10 до 14 часов. В правительстве не исключают, что после подтверждения первого случая новой инфекции в республике для въезда могут быть закрыты отдельные населенные пункты или региональные трассы.