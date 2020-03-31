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Пандемия коронавируса нового типа
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Режим полной самоизоляции вводится в Тамбовской области

Он начинает действовать с 1 апреля

ТАМБОВ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Тамбовской области приняли решение о введении с 1 апреля режима полной самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"С 1 апреля в Тамбовской области вводится режим полной самоизоляции граждан. Подробности указ губернатора будут размещены в ближайшее время", - сказала собеседница агентства.

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрированы три подтвержденных случая коронавирусной инфекции, два пациента уже вылечились, их выписали из больницы ранее, еще один находится в стационаре. Кроме того, четыре человека находятся под подозрением на COVID-19. На домашнем карантине под наблюдением врачей числятся 469 человек.

 

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия коронавируса нового типа
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