Режим обязательной самоизоляции ввели в Костромской области

КОСТРОМА, 31 марта. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции ввели во вторник в Костромской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Ситников. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации области.

"Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение, согласно которому на территории Костромской области вводятся дополнительные меры в целях предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции. На территории Костромской области введен режим обязательной самоизоляции", - говорится в сообщении.

Режим начнет действовать с 1 апреля, в соответствии с ним граждане могут покидать места проживания только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования на работу, оказания услуг доставки или транспортных услуг, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также допускается выгул домашних животных, вынос мусора. При выходе из дома необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место работы. Также жителям области следует соблюдать дистанцию - находиться друг от друга на расстоянии не менее 2 м.

"Согласно распоряжению, сотрудники организаций региона с их согласия будут переведены на дистанционный режим работы, в первую очередь, беременные женщины, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и граждане старше 60 лет. Жители Костромской области обязаны воздержаться от посещения религиозных объектов, а также общественных общегородских территорий - парков, скверов и бульваров", - информирует пресс-служба.

В Костромской области два подростка, вернувшиеся из Великобритании, заражены коронавирусной инфекцией. Они госпитализированы, находятся в стабильном состоянии.