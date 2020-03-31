Президент Татарстана поддержал идею бесплатной раздачи продуктов пожилым

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею бесплатного предоставления продуктовых наборов людям старше 65 лет на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила во вторник его пресс-служба после общения главы республики с представителями онлайн-ритейлеров в формате видеоконференции.

"Представитель маркетплейса KazanExpress Айрат Сунгатуллин рассказал об инициативе по бесплатному предоставлению продуктовых наборов людям пожилого возраста (старше 65 лет - прим. ТАСС). К этой благотворительной акции уже готовы присоединиться ряд предпринимателей. Компания "Яндекс" в свою очередь выразила готовность помочь с логистикой. Рустам Минниханов поддержал данное предложение и призвал всех неравнодушных присоединиться к такому важному делу, оказать помощь пожилым татарстанцам", - говорится в сообщении.

По словам Минниханова, на территории региона внедряются ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Главная задача в этих условиях - организовать бесперебойную доставку товаров жителям Татарстана. Он уточнил, что для компаний по транспортировке грузов никаких барьеров создаваться не будет.

"Конечно, необходимо обеспечить безопасность водителей. Нам очень важно, чтобы работали средства доставки в наши торговые сети, особенно магазины продовольственной группы. Со своей стороны мы утвердим все необходимые регламенты", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Генеральный директор компании Ozon Group Александр Шульгин предложил увеличить в крупных городах Татарстана число постаматов. Он отметил, что такие терминалы можно устанавливать на территории жилых комплексов. В свою очередь Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать этот вопрос с управляющими компаниями.