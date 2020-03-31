Глава Магаданской области предложил ограничить въезд и выезд в городах региона

Ранее во вторник губернатор подписал постановление, согласно которому в Магаданской области с 31 марта до 5 апреля вводится режим самоизоляции. Прибывающие в регион граждане должны будут соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил оперативному штабу региона на фоне ситуации с пандемией коронавируса проработать возможность ввести на территории крупных населенных пунктов региона специальный режим, который будет ограничивать въезд и выезд.

"В отдельных регионах РФ введены специальные режимы для городов, ограничивающие въезд и выезд, кроме случаев, оговоренных постановлением. Прежде всего, это продовольствие, товары первой необходимости, материалы, обеспечивающие непрерывное производство, топливо. Предлагаю немедленно проработать такой режим для Магадана, Усть-Омчуга и Сусумана с целью предотвращения проникновения возможных распространителей коронавируса извне на территорию этих муниципальных образований", - сказал Носов на заседании областного оперативного штаба.

Члены оперативного штаба вместе с главами муниципалитетов должны проработать вопрос ко 2 апреля.

Магадан и Сусуман - два единственных города Колымы, в них проживают 91 тыс. человек и 4,5 тыс. человек соответственно. Поселок городского типа Усть-Омчуг является административным центром Тенькинского района в Магаданской области и находится в 271 км от столицы региона. В районе проживает более 3,5 тыс. человек. Он имеет большое значение для экономики Колымы, так как на его территории находится множество рудных и россыпных месторождений золота, в частности, крупнейшее на северо-востоке Наталкинское золоторудное месторождение.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.