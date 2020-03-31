{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Магаданской области предложил ограничить въезд и выезд в городах региона

Вопрос должны проработать ко 2 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил оперативному штабу региона на фоне ситуации с пандемией коронавируса проработать возможность ввести на территории крупных населенных пунктов региона специальный режим, который будет ограничивать въезд и выезд.

Ранее во вторник губернатор подписал постановление, согласно которому в Магаданской области с 31 марта до 5 апреля вводится режим самоизоляции. Прибывающие в регион граждане должны будут соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В отдельных регионах РФ введены специальные режимы для городов, ограничивающие въезд и выезд, кроме случаев, оговоренных постановлением. Прежде всего, это продовольствие, товары первой необходимости, материалы, обеспечивающие непрерывное производство, топливо. Предлагаю немедленно проработать такой режим для Магадана, Усть-Омчуга и Сусумана с целью предотвращения проникновения возможных распространителей коронавируса извне на территорию этих муниципальных образований", - сказал Носов на заседании областного оперативного штаба.

Члены оперативного штаба вместе с главами муниципалитетов должны проработать вопрос ко 2 апреля.

Магадан и Сусуман - два единственных города Колымы, в них проживают 91 тыс. человек и 4,5 тыс. человек соответственно. Поселок городского типа Усть-Омчуг является административным центром Тенькинского района в Магаданской области и находится в 271 км от столицы региона. В районе проживает более 3,5 тыс. человек. Он имеет большое значение для экономики Колымы, так как на его территории находится множество рудных и россыпных месторождений золота, в частности, крупнейшее на северо-востоке Наталкинское золоторудное месторождение.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посольство РФ в США принимает меры для помощи россиянам в аэропорту Нью-Йорка
В частности, организована горячая линия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС