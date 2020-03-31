СММ ОБСЕ вывела часть сотрудников из ДНР и ЛНР из-за коронавируса

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине временно переместила часть сотрудников с неподконтрольных Киеву районов Донбасса в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине временно переместила из неподконтрольных [украинскому] правительству районов некоторых сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации. Это решение принято для снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера", - заявила она.

Николич-Соломон добавила, что "СММ принимает все необходимые меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски как для своих сотрудников, так и для местного населения". Представитель организации заверила, что СММ продолжит миссию в Донбассе, несмотря на ситуацию. "В данный момент мы адаптируем операционные процедуры наших команд для того, чтобы они могли осуществлять необходимое патрулирование и мониторинг, обеспечивая выполнения мандата миссии", - заключила она.

На Украине по состоянию на утро 31 марта зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. В Донецкой и Луганской народных республиках в настоящий момент выявлено по одному пациенту с данной инфекцией.