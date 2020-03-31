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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Пензы заявили, что пациент с коронавирусом умер из-за сердечной недостаточности

Мужчине было 75 лет

ПЕНЗА, 31 марта. /ТАСС/. Причиной смерти 75-летнего жителя Пензы, госпитализированного с коронавирусной инфекцией, стала сердечно-сосудистая недостаточность, а не COVID-19. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

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Во вторник в Пензе умер первый пациент с коронавирусной инфекцией, 75-летний мужчина. По данным властей, у него были многочисленные хронические заболевания.

"Установлена причина ухода из жизни 75-летнего пациента с коронавирусом. Согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности. В анамнезе мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких", - отметила Черемушкина.

Со вторника на территории региона введен режим полной самоизоляции. Всего, по данным на 31 марта, в Пензе выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Десять человек заразились от 77-летней женщины, ранее госпитализированной с COVID-19, в основном это люди старше 50 лет. Состояние заболевших оценивается как легкой и средней степеней тяжести.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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