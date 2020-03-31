Среди пассажиров лайнера Costa Victoria остаются 84 россиянина

РИМ, 31 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Круизный лайнер Costa Victoria продолжает высадку пассажиров в итальянском порту Чивитавеккьи (в 100 км к северу от Рима). Как ТАСС сообщили во вторник в компании-судовладельце Costa Crociere среди остающихся на борту 157 пассажиров - 84 россиянина.

"Все операции по сходу на берег осуществляются в координации с Департаментом гражданской защиты в соответствии с приятыми правительством Италии мерами безопасности в условиях пандемии, а также местными властями и дипломатическими представительствами. Мы осуществим репатриацию российских пассажиров, как только будут готовы авиарейсы для их вывоза", - сообщили в компании.

Costa Victoria зашел в порт Чивитавеккьи (в 100 км к северу от Рима) 25 марта после того, как тремя днями ранее с судна на Крите высадили аргентинскую туристку, заразившуюся коронавирусом.

Ранее в посольстве РФ в Италии сообщали, что идет работа над вывозом российских граждан. Еще одна группа с другого лайнера Costa Luminosa находится в одной из римских гостиниц на карантине.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии составило более 105,5 тыс. человек, из них почти 12,5 тыс. скончались от последствий вызываемого им заболевания.