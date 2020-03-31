В ЦФО дезинфицируют улицы и отменяют автобусные рейсы в условиях коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в связи с распространением коронавирусной инфекции вводят обязательную дезинфекцию областных центров и общественного транспорта, отменяют автобусные маршруты и наращивают обороты информирования жителей о необходимости самоизоляции. Об этом во вторник сообщают в региональных правительствах и оперативных штабах.

В ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, зарегистрированы 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, их них 11 человек выписаны из больниц после выздоровления. Двенадцать случаев зарегистрировано в Тульской области, 10 - Липецкой, девять - в Ивановской, восемь - в Воронежской, пять - в Белгородской, четыре - в Тверской, по три случая - в Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Тамбовской, Курской областях, два - во Владимирской и Костромской, один случай - в Смоленском регионе. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Маски для водителей такси и пассажиров общественного транспорта

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, с 1 апреля в такси и общественном транспорте региона начнет действовать особый режим. Водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. А с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. Временно отменены автобусные маршруты "Липецк - Москва".

Дезинфекция улиц

В Курской области, где накануне ввели режим обязательной самоизоляции, со вторника приступили к дезинфекции улиц, парков, детских площадок областного центра, где проживает около половины населения региона. "Только режим строгой самоизоляции позволит нам купировать распространение инфекции по нашей территории. С сегодняшнего дня начата санитарная обработка улиц и общественных мест", - отметил во вторник губернатор региона Роман Старовойт на своих страницах в соцсетях. Подобные меры введены в Тульской и Орловской областях.

В Иванове по рекомендации медиков рабочие начали дезинфицировать остановочные павильоны и территорию вокруг них. Город применяет отечественное дезинфицирующее средство, уточнил мэр города Владимир Шарыпов. В планах у мэра выпустить три бригады рабочих в регулярном графике.

Информирование жителей

Порядка 46 тысяч пожилых граждан Ивановской области лично проинформированы о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Пожилых людей обзвонили сотрудники органов власти и волонтеры в минувшие выходные в рамках реализации общественного добровольческого проекта помощи гражданам старше 65 лет в период действия режима повышенной готовности. Как сообщил мэр Иванова Владимир Шарыпов, с 31 марта администрация пустит по городу специальные машины с громкоговорителями, которые будут напоминать горожанам об обязательном соблюдении профилактических мер в условиях распространения COVID-19, с организацией новых мер обещала помочь Федерация автомобильного спорта Ивановской области.

В Воронеже кинотеатр "Пролетарий" на главной улице города - проспекте Революции - установил на месте, где ранее размещалась реклама фильмов, большую надпись "Оставайтесь дома". Кинотеатр не работает из-за ограничений по коронавирусу. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области под руководством губернатора Александра Гусева, воронежская полиция выявила первые случаи распространения ложной информации о масштабах заболевания. Полицейские привлекут к ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") мужчину и женщину, которые в "Фейсбуке" распространили фейки.

"Белгородские власти увеличили время работы горячей линии при МФЦ. Помимо информации, связанной с коронавирусной инфекцией теперь оператор горячей линии сможет проконсультировать граждан по вопросам применения мер, оговоренных указом президента", - сообщили во вторник в оперативном штабе региона.

Прекращение техобслуживания

Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции прекращено плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. "Газпром газораспределение Ярославль" и "ЭнергоГаз" ввели эту меру на срок до 5 апреля, "Росстройгаз" - до 12 апреля. Аварийно-диспетчерские службы продолжают работу. Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, препаратами для антисептической обработки рук.