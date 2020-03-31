Ветераны Великой Отечественной войны Дагестана получат по 1 млн рублей к юбилею Победы

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, проживающие в Республике Дагестан, получат дополнительно по 1 млн рублей к 75-летию Великой Победы. Средства на это выделит сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Instagram мэр Дербента Хизри Абакаров.

Ранее во вторник сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дербенте, получат дополнительно по 1 млн рублей к 75-летию Великой Победы, средства на это выделит сенатор от Дагестана, уроженец Дербента Сулейман Керимов.

"На этой неделе стало известно о том, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов принял решение подарить дербентским ветеранам к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне по 1 миллиону рублей. После опубликования этой новости к сенатору обратились жители Дагестана с просьбой сделать такой же подарок всем дагестанским ветеранам ВОВ и защитникам блокадного Ленинграда, которые живут в нашей республике. <…> Сулейман Керимов отметил, что это хорошая идея и выразил готовность всячески поддерживать людей, которые защищали нашу Родину в самые сложные для нее времена - во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По словам Абакарова, сейчас в Дербенте живут пятт ветеранов Великой Отечественной войны, всего в Дагестане - 82 ветерана Великой Отечественной войны и девять блокадников.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах по случаю празднования 75-летия Победы. Согласно указу, ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тысяч.